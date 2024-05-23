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Формула 1 не стала использовать брызговики над колёсами – они все еще игнорируются.

Формула 1 временно отказалась от плана установки брызговиков над колесами во время дождя. Целью этой меры было снижение количества брызг во время интенсивного дождя.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Формула 1 временно отказалась от плана установки брызговиков над колесами во время дождя. Целью этой меры было снижение количества брызг во время интенсивного дождя. Однако тесты, проведенные командой Ferrari на треке Фьорано, не показали значительных улучшений.

Один из основных недостатков дождя - образование водяного шлейфа за автомобилями - существенно ухудшает видимость на трассе. Дождевые шины собирают и выбрасывают большое количество воды, которая в конечном итоге попадает на автомобили, следующие сзади. Проблема давно известна, и FIA предпринимала несколько попыток ее решения, однако пока безрезультатно.

Последние две версии возможного решения были испытаны на машинах Ferrari. Специальные скоростные камеры установили на автомобили для измерения эффективности новых идей. Однако результаты показали, что ни одна из них не справилась с задачей. Исследование показало, что именно диффузор, а не шины, отбрасывает наибольшее количество воды в сторону оппонента.

Брызговики над колесами не будут частью регламента в 2025 году. Решение по этому вопросу пока отложено.

Источник

FIA (50)Ferrari (98)

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