Формула 1 опровергла слухи о планах "скоро вернуться в Индию"

Гран При Индии может вернуться в календарь Формулы 1 на трассу Buddh International Circuit, но официального подтверждения на 2027 год пока нет.
Иннокентий Петров
13.04.2026, 17:51·1 мин
single
Зимой правительство Индии выразило желание вернуть национальный этап Формулы 1 на трассу Buddh International Circuit (BIC), однако тогда сроки реализации этой инициативы не уточнялись.

На этой неделе министр по делам молодежи и спорта Индии Мансукх Мандавия неожиданно озвучил конкретную дату, заявив, что проведение гонки запланировано уже на 2027 год.

В то же время руководство Формулы 1 подтвердило значительный интерес к возможному возвращению этапа в Индию, однако опровергло появившиеся слухи. Представители чемпионата сообщили, что календарь на 2027 год практически сформирован, и в нём отсутствует Гран При Индии. Таким образом, высказывание министра, по всей видимости, не соответствует текущей ситуации.

Напомним, Гран При Индии уже проводился на трассе Buddh International Circuit с 2011 по 2013 год, однако заключённый пятилетний контракт был расторгнут досрочно из-за возникших налоговых трудностей.

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
