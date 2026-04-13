Формула 1 опровергла слухи о планах "скоро вернуться в Индию"

Зимой правительство Индии выразило желание вернуть национальный этап Формулы 1 на трассу Buddh International Circuit (BIC), однако тогда сроки реализации этой инициативы не уточнялись.

На этой неделе министр по делам молодежи и спорта Индии Мансукх Мандавия неожиданно озвучил конкретную дату, заявив, что проведение гонки запланировано уже на 2027 год.

В то же время руководство Формулы 1 подтвердило значительный интерес к возможному возвращению этапа в Индию, однако опровергло появившиеся слухи. Представители чемпионата сообщили, что календарь на 2027 год практически сформирован, и в нём отсутствует Гран При Индии. Таким образом, высказывание министра, по всей видимости, не соответствует текущей ситуации.

Напомним, Гран При Индии уже проводился на трассе Buddh International Circuit с 2011 по 2013 год, однако заключённый пятилетний контракт был расторгнут досрочно из-за возникших налоговых трудностей.