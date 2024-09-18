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Формула 1 заключила партнёрское соглашение с LEGO Group

Формула 1 и датская компания LEGO Group анонсировали заключение долгосрочного партнёрства, начало которого намечено на 2025 год. Соглашение предусматривает выпуск новой серии конструкторов, посвященных чемпионату мира по автогонкам и его участникам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2024, 16:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Формула 1 и датская компания LEGO Group анонсировали заключение долгосрочного партнёрства, начало которого намечено на 2025 год. Соглашение предусматривает выпуск новой серии конструкторов, посвященных чемпионату мира по автогонкам и его участникам.

Влияние нового партнёрства будет заметно и в цифровой сфере LEGO, где компания сможет активно присутствовать в фан-зонах автодромов в течение сезона. Более подробная информация о форматах сотрудничества двух брендов, включая даты премьер будущих новинок, будет обнародована позднее.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1, отметила: «Конструкторы LEGO способны вдохновить креативность и пробудить интерес у миллионов детей и взрослых по всему миру. Через это партнёрство фанаты смогут погрузиться в мир Формулы 1 с помощью маленьких кирпичиков, что позволит им глубже понять тонкости механизмов и технологий нашего спорта.

Мы ждем возможности подарить поклонникам LEGO драматизм и восторг Формулы 1, а также предоставить им еще один способ наслаждаться нашим чемпионатом в кругу друзей и семьи».

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