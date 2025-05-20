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Формула 1 готовится заключить договор с Микки-Маусом

Формула 1 и Disney объединяются: мир сказок в гонках! Сотрудничество брендов обещает новые формы идеального развлечения для 820 млн. болельщиков по всему миру.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.05.2025, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ожидается, что в 2026 году мир Формулы 1 и мир анимационного кино станут ближе благодаря партнёрству с компанией Walt Disney. Если ранее болельщики были поражены коллаборацией Формулы 1 и Lego, то теперь предстоит увлекательное сотрудничество с легендарным Walt Disney.

Микки-Маус, созданный Уолтом Диснеем в далёком 1928 году, стал символом мирового кинематографа. Сегодня объявлено о том, что Формула 1 и Walt Disney объединят усилия, чтобы порадовать публику новыми проектами. Подробности сотрудничества будут раскрыты в ближайшие месяцы, но уже сейчас поклонники ожидают нечто удивительное.

Эмили Прейзер, коммерческий директор Формулы 1, поделилась своим мнением: «Сотрудничество с Disney обещает быть захватывающим. Мы представим нашим болельщикам мир "Микки и его друзей". Это идеально соответствует нашей стратегии выхода на новые рынки, аудитории, которая нас уже знает, и тем, кто ещё будет с нами».

Формула 1 в последнее время активно привлекает внимание молодого поколения. Результаты уже видны: по последним данным опросов, более 4 миллионов детей в возрасте от 8 до 12 лет из стран Евросоюза и США следят за чемпионатом мира и становятся его преданными поклонниками.

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