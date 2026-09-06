Забудьте о суперкарах и внедорожниках: миниатюрные городские автомобили завоёвывают внимание публики.

Я с недоверием отношусь к самопровозглашённым автомобильным «экспертам», особенно к тем, кто годами утверждает, что автосалоны, малолитражные автомобили, бензин и дизельное топливо уже не востребованы. Все эти мероприятия, продукты и виды топлива по-прежнему живы и, вероятно, сохранят свои позиции ещё долгие годы, если не десятилетия.

Прошедший на прошлой неделе British Motor Show (BMS) в очередной раз доказал — хотя нужны ли вообще такие доказательства, — что автомобильные выставки всё ещё способны пользоваться огромной популярностью. Особенно если они предлагают дополнительные шоу и возможность тест-драйва для обычных покупателей. Это привлекает производителей, ориентированных на будущее, трудолюбивых дилеров и широкую автомобильную публику.

На BMS приехали десятки тысяч водителей вместе со взрослыми и детьми. Судя по всему, выставка им понравилась. Я знаю это, поскольку большую часть той недели провёл неподалёку от площадки в Farnborough, Hants. Там я принимал скромное участие в подготовке мероприятия, а затем посетил все три дня, открытых для публики, в качестве экспонента, наблюдателя и иногда выступающего.

Это были продолжительные и насыщенные выходные для убеждённых сторонников дизельных автомобилей, проповедников электромобилей, поклонников гибридов и водородных технологий, любителей LPG, фанатов бензиновых машин и сторонников солнечной энергетики. Мы без всякого смущения праздновали автомобили, автомобильную культуру, некоторых из самых смелых водителей мира, живую музыку — словом, всё подряд. Посетители увидели, тепло приняли и оценили старинные и современные автомобили общей стоимостью в многие миллионы фунтов, причём некоторые из них прежде никогда не появлялись в Britain.

Среди них были и несколько совершенно новых автомобилей, которые я убедил молодых и амбициозных производителей BYD, Chery и Aion доставить на мой небольшой стенд в рамках выставки. Не знаю, что впечатлило меня больше: почти премиальные ощущения и внешний вид китайских автомобилей или тот факт, что руководители высокого уровня всех трёх компаний нашли время приехать и активно включиться в работу.