Забудьте о запасе хода: водителям, желающим сэкономить, действительно важна «эффективность электромобилей»

В рамках недавнего масштабного теста электромобилей на зимних дорогах специалисты проверили возможности пяти новейших моделей на маршруте длиной 370 миль. Испытания показали: большой аккумулятор вовсе не гарантирует рекордный запас хода, а автолюбителям стоит уделять куда больше внимания эффективности, нежели заявленной дальности хода электрических автомобилей.

В числе протестированных электрокаров оказался Audi A6 Avant e-tron Performance. Его аккумулятор рассчитан на 94,9 кВт∙ч, а официальные данные WLTP обещают запас хода до 430 миль. Однако, по итогам испытания, реальный показатель составил лишь 2,6 мили на кВт∙ч, что эквивалентно 246 милям на одной зарядке. Таким образом, владельцу этого автомобиля придется останавливаться для подзарядки после преодоления каждого 246-мильного отрезка пути, несмотря на внушительную емкость батареи.

Сегодня в Великобритании средняя стоимость быстрой зарядки оценивается примерно в 80 пенсов за кВт∙ч. Полная зарядка Audi A6 Avant e-tron Performance через общественную сеть обойдется более чем в 75 фунтов стерлингов. Это свыше 30 пенсов за каждую милю пробега.

С момента, когда электромобили стали набирать популярность, именно запас хода оказался в центре внимания покупателей. Между тем, в случае с бензиновыми автомобилями никто не задумывается о размере топливного бака или максимальной дистанции на одной заправке. Если для традиционных машин главным критерием остается расход топлива в милях на галлон, то для электрокаров логично ориентироваться на мили на кВт∙ч — показатель эффективности, отражающий, какое расстояние можно преодолеть на определенном количестве электроэнергии.