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Электрический SUV от Ford с тремя рядами сидений не будет выпущен

Американский автопроизводитель изначально планировал запустить чисто электрический внедорожник с тремя рядами сидений в 2025 году.
РедакцияР
Редакция
21.08.2024, 16:22·2 мин
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Фото: insideevs.com

Ford сосредоточится на гибридном приводе для своих предстоящих автомобилей для семейных поездок, оставаясь при этом преданной следующему поколению электрических пикапов.

Ford отменила запланированный трехрядный полностью электрический внедорожник, сообщила компания во время пресс-конференции, на которую пришли представители InsideEVs. Американский автопроизводитель ранее объявил, что отложит выпуск семейного внедорожника на батарейном питании на 350 миль с 2025 года на 2027 год, но теперь решил полностью отказаться от планов по производству.

Вместо того чтобы выбирать чисто электрический путь для предстоящего трехрядного внедорожника, Ford обратится к гибридной системе в качестве предпочтительной силовой установки. Компания не сообщила, когда будет представлен следующий гибридный семейный внедорожник.

Причиной такого изменения планов стало в первую очередь увеличение затрат на материалы для батарей и давление на продажу моделей по более низкой цене. "Сегодняшние потребители электромобилей более чувствительны к цене, чем те, кто первыми приняли электромобили, рассматривая их как практичный способ экономии денег на топливе и обслуживании, а также времени при зарядке дома", - говорится в пресс-релизе компании. "Это, в сочетании с множеством новых вариантов электромобилей, появляющихся на рынке в течение ближайших 12 месяцев, и растущими требованиями к соответствию, усилило давление на ценообразование".

Джон Лоулер, финансовый директор Ford, добавил, что клиенты теперь хотят больше вариантов электрификации, чтобы лучше удовлетворить свои потребности, и что гибридная модель - лучшее решение. "Мы рассмотрели, как развивается сегмент, количество конкуренции, которое нужно потребителю, и размер батареи, необходимый для установки в чисто электрическое транспортное средство, структуру затрат, ценообразование, мы не могли создать автомобиль, который соответствовал бы нашим требованиям о прибыльности в первые 12 месяцев после выпуска, и мы придерживаемся этого", - сказал Лоулер.

Ford не отказывается от будущих полностью электрических автомобилей, но сокращает капитальные затраты на электромобили на 10%. Первая модель на новом поколении батарейного питания станет коммерческим фургоном, который начнут производить в Огайо в 2026 году, за которым последуют два новых пикапа в 2027 году.

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