Начало текущего календарного года оказалось по-настоящему неожиданным и насыщенным событиями. Причиной тому стали не только затяжные дожди, сложная экономическая ситуация, нестабильность в политике и громкие скандалы, связанные с известными личностями.

Автомобильная индустрия также оказалась в центре внимания, но по совершенно иным причинам. Китай продолжает набирать обороты, предлагая рынку современные, привлекательные и доступные автомобили, которые находят спрос у реальных покупателей. В это время многие традиционные автопроизводящие страны и компании сталкиваются с серьезными трудностями: буксуют в развитии электромобилей, временно прекращают производство, завышают цены, теряют покупателей или даже допускают сразу все эти ошибки, что ставит их позиции под угрозу.

Соединенные Штаты, некогда лидировавшие в мировом автопроме, теперь занимают лишь девятое или десятое место в этом рейтинге. Американский автогигант Ford оказался в непростой ситуации. Во-первых, компания не смогла добиться успеха на рынке электромобилей из-за недостаточно уверенного подхода к разработке и производству новых моделей. Во-вторых, китайский бренд BYD по объему мировых продаж опередил Ford.

В результате этих событий Ford был вынужден пересмотреть свою стратегию в сфере электромобилей, что привело к чистым убыткам в размере $11,1 миллиарда (£8,10 млрд) только за последний квартал прошлого года. Такие значительные потери компания не фиксировала со времен Великой рецессии в США. На этом фоне президент и генеральный директор Ford Джим Фарли принял неожиданное решение. После того как компания понесла убытки, достигшие почти $12 млрд к концу 2025 года, Фарли расширил свои обязанности, войдя в совет директоров McDonald's. Это решение стало настоящим сюрпризом для рынка и общественности.