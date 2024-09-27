Ford хочет перестать делать скучные машины.

Джим Фарли хочет "выйти из скучного бизнеса автомобилей и заняться культовыми автомобилями."

Несколько лет назад компания Ford приняла решение прекратить производство моделей Fiesta, Focus, Fusion и Taurus, что вызвало немало вопросов. Та же участь постигла Европу, где были прекращены производство Fiesta и Mondeo, а Focus планируется вывести из ассортимента к 2025 году. Почему же компания Blue Oval избавляется от своих легковых автомобилей? Потому что она "выходит из скучного бизнеса и переходит к культовым автомобилям".

Об этом заявил генеральный директор Джим Фарли в интервью британскому журналу CAR, где он признал, что эти автомобили "пользовались любовью многих клиентов". Несмотря на их относительную популярность, глава компании из Дирборна считает, что дальнейшие вложения в модели Fiesta, Focus и Mondeo нецелесообразны по сравнению с коммерческими автомобилями.

Прямых замен для этих моделей пока не планируется. Вместо этого Ford надеется изменить ситуацию с помощью нескольких электрических кроссоверов на базе Volkswagen. Эксплорер и Капри, основанные на платформе MEB, тесно связаны с моделями ID.4 и ID.5 соответственно. Очень успешный кроссовер Puma вскоре породит и чисто электрическую версию. Несмотря на атаку на нулевой уровень выбросов, Ford Европы недавно отказался от планов перейти к электромобилям к 2030 году.

Что касается "культовых" автомобилей, упомянутых Фарли, он имел в виду модели Bronco, Mustang и Raptor. Спортивный автомобиль Mustang дает Ford уверенность в том, что "может соперничать с Porsche с помощью Mustang", и для этого компания намерена вложить больше денег в будущее. Модель GTD является доказательством этого. Топ-менеджмент объяснил, что автомобили для энтузиастов всегда были "побочным бизнесом", который никогда не был полностью финансируемым, но сейчас они становятся "нашим бизнесом".

Однако уход от производства "скучных" автомобилей ставит в выигрыш Volkswagen Group, Toyota и Kia/Hyundai, поскольку эти автомобильные гиганты по-прежнему производят обычные машины. Как сообщалось ранее, продажи Ford в Европе падают. К июню они снизились на 16,9% в Европейском союзе, ЕФТА и Великобритании. Это привело к снижению доли рынка с 4,1% до 3,3%.

В первой половине 2024 года три самые продаваемые модели в Европе не были кроссоверами. По крайней мере в Европе Ford рискует многим, ограничивая свою линейку легковых автомобилей моделями Puma, Kuga, Mustang Mach-E, несколькими электромобилями на платформе VW и Mustang, который, безусловно, будет нишевым продуктом. Мы уже исключаем Focus из-за завершения производства на заводе в Заарлуисе в Германии в следующем году.

Конечно, продажи - это одно, а маржа прибыли - другое. Однако отсутствие "скучного" автомобиля и предоставление конкурентам возможности удовлетворить всё спрос - это загадка.

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