Ford сталкивается с финансовыми потерями из-за производства электромобилей.

Убытки от продаж электромобилей Ford Model E за первый квартал 2024 года сравнимы с прибылью от других моделей компании за тот же период. По данным агентства Bloomberg, с каждым проданным электрокаром убыток составлял более 100 тыс. долларов, что превышает стоимость самих машин. За первые три месяца компания реализовала 20 тыс. электромобилей, сообщает портал Motor.ru.



На данный момент ассортимент электромобилей Ford включает в себя модели: Mustang Mach E, F150 Lightning и E-Transit. Спрос на них снижается, что вынудило автопроизводителя уменьшить объемы производства и пересмотреть стратегию в области электрификации. Один из пострадавших проектов - полноразмерный трехрядный кроссовер, производство которого запланировано на 2025 год на канадском заводе Ford, но согласно новому расписанию, его выпуск начнется не раньше 2027 года.



По прогнозам в Ford, к концу 2024 года убытки от электромобильного подразделения составят $5,5 млн. Планируется снизить затраты на разработку электрокаров на $12 млрд и уменьшить цены на существующие модели для стимулирования спроса.



Тем временем Ford пересматривает свою стратегию по продажам исключительно электрических автомобилей в Европе до 2030 года и может всё же предлагать на этом рынке автомобили с гибридным двигателем. Директор по Европейскому рынку Ford Мартин Сандер заявил Automotive News Europe, что если спрос на подключаемые гибриды будет высоким, компания предложит их. Он признал, что спрос на электромобили оказался ниже ожидаемого.



Напомним, компания Ford приняла план по полному переходу на электрические автомобили в Европе к 2030 году в 2021 году. В рамках этого плана Ford уже прекратила производство в Европе моделей Mondeo, Ecosport, Fiesta, S-Max, а на 2025 год запланировано прекращение выпуска Ford Focus.