Форд рекомендует владельцам не эксплуатировать 765 000 автомобилей, включая Mustang и Ford GT

Компания Ford напомнила о том, что до сих пор на дорогах курсируют значительное количество автомобилей с дефектными подушками безопасности от Takata. Сегодня автопроизводитель выпустил рекомендацию о прекращении эксплуатации для приблизительно 765 000 автомобилей по всему миру, включая 374 300 в Соединенных Штатах. По данным компании, на этих транспортных средствах до сих пор установлены старые, потенциально опасные подушки безопасности.

В эту группу попали такие популярные модели, как Fusion и Edge, но также специализированные автомобили, например, первое поколение Ford GT, нуждаются в установке новых подушек безопасности. Вот перечень автомобилей, на которые Ford обратил внимание и которые до сих пор требуют проведения отзыва.

Подушки безопасности для водителя и пассажира:

2004-2006 Ford Ranger

2005-2014 Ford Mustang

2005-2006 Ford GT

Подушки безопасности для пассажира:

2006-2012 Ford Fusion / Mercury Milan / Lincoln MKX / Lincoln Zephyr

2007-2010 Ford Edge / Lincoln MKX

2007-2011 Ford Ranger

Также компания Mazda в то же время выпустила рекомендацию о прекращении эксплуатации, выявив примерно 83 000 автомобилей в Соединенных Штатах.

Подушки безопасности для водителя и пассажира:

2004-2006 B-Series Pickup

2003-2008 Mazda6

2006-2007 Mazdaspeed6

2004-2008 Mazda RX8

Подушки безопасности для пассажира:

2007-2009 B-Series Pickup

2007-2012 Mazda CX-7

2007-2015 Mazda CX-9

2009-2013 Mazda6

2004-2006 Mazda MPV

2009-2011 Mazda RX8

Скандал с подушками безопасности Takata длится уже более десяти лет. Он начался в 2013 году с отзыва 3,6 миллиона автомобилей, но это было лишь вершиной айсберга. Takata была крупным поставщиком подушек безопасности для глобальной автомобильной индустрии, и когда пыль осела, более 100 миллионов транспортных средств различных марок были отозваны. Takata обанкротилась, несколько руководителей были арестованы, и люди пострадали — сообщается о сотнях травм и не менее двух десятках смертей.

Проблемы с натискателями в этих подушках безопасности могут привести к вылету металлических осколков во время аварии. И Ford, и Mazda рекомендуют владельцам затронутых автомобилей посетить дилерские центры немедленно для замены подушек безопасности, установленных бесплатно.