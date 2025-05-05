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Необходимо вернуть Fiesta от Ford. Нет, не стоит!

"Возврат Ford Fiesta: взгляд на будущее электромобилей с позиции денежных интересов и традиций - новости автомобильного мира."
РедакцияР
Редакция
05.05.2025, 16:23·2 мин
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Фото: autoexpress

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Ford Fiesta - одно из самых известных имен в автомире, особенно в Великобритании, где этот супермини десятилетиями был лидером продаж. Теперь он ушел с прилавков и доступен только на рынке подержанных автомобилей, но мы обнаружили, что у Ford есть намерения вернуть его.

Вопрос в том, стоит ли Ford оживлять свою маленькую иконку в эпоху электромобилей, или лучше посмотреть в будущее? Главный редактор Пол Баркер и редактор по особым поручениям Фил Макнамара имеют разные точки зрения на эту тему, которые они излагают ниже. А на чьей стороне вы, когда дело касается Fiesta? Дайте знать в комментариях...

"Возвращение Ford Fiesta: все логично"

Автор: Пол Баркер, главный редактор

После того, как я несколько лет объяснял, почему Ford был прав, убивая Fiesta, сейчас совершенно логично, что я поддерживаю его возвращение.

Все в этом решении имеет смысл - если Ford может на этом заработать. Именно поэтому предыдущая модель должна была умереть; она не приносила достаточно прибыли, чтобы оправдать свое существование. Никто не закрывает прибыльные проекты, но производить миллионы Fiesta просто для утоления печали тех, кто будет грустить от ее отсутствия, не является здравым бизнес-подходом. Продавайте сколько угодно автомобилей; если на них не зарабатываешь, это бессмысленно.

Но сотрудничество с Volkswagen имеет смысл; два традиционных гиганта автомобильного мира помогают друг другу бороться против наступления более дешевой электрической конкуренции.

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