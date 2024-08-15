По сообщениям прессы, Ford планирует выпустить седан и версию Mustang для бездорожья.

На недавней встрече с национальной сетью дилеров некоторые руководители Ford, по сообщениям, представили полноразмерные макеты и концептуальные эскизы седана на базе Mustang, а также версии внедорожника с подключаемым полным приводом. Кроме того, были объявлены и другие, менее интересные новости, но, судя по сообщению Automotive News, именно эти две модели, скорее всего, пойдут в производство.

На конференцию в Лас-Вегас были отправлены топ-менеджеры Ford, включая генерального директора Джима Фарли и исполнительного председателя Билла Форда. Подробности о новых моделях Mustang пока держат в секрете, но по информации AN, оба автомобиля будут оснащены двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Motor1.com Ford

Согласно утечке, седан будет назван "Mach 4", а название внедорожной версии осталось неизвестным. Помимо полного привода и больших шин, об автомобиле пока известно немного. Неясно, были ли обе модели представлены в виде полноразмерных макетов или только в цифровом формате.

Глава Ford считает, что укрепление бренда Mustang - это хорошая идея, в то время как другие производители, включая General Motors, отказываются от масштабных мускул-каров. Chevrolet прекратила выпуск Camaro в прошлом году, а новый Dodge Charger доступен только с шестицилиндровым двигателем или электрической версией.

Фото: Motor1.com Dodge

На первый взгляд, у Ford не может быть слишком много моделей с двигателями внутреннего сгорания. Электрическая сторона бизнеса, Model E, терпит значительные убытки. Ford является вторым по величине производителем электромобилей в США по объему, но уступает Tesla на сотни тысяч единиц и, как уже упоминалось, является заметно убыточным предприятием. Компании нужны дополнительные средства для поддержки этой части бизнеса.

Таким образом, на презентации также затронули тему продолжающихся усилий компании по созданию недорогой платформы для электромобилей, которая будет использоваться для создания ряда также недорогих автомобилей. Насколько продвинут этот проект за пределами этапа прототипа, дилерам не было ясно. В презентации также упоминался небольшой коммерческий автомобиль на основе Maverick, который заменит Transit Connect, а также потенциальные новые версии текущего Mustang.

Если Ford действительно создает седан с V-образным восьмизначным двигателем, и все указывает на то, что именно так и произойдет, то вопросы вызывает целесообразность использования названия "Mustang". Ford - единственный производитель, который может именовать что-либо Mustang. Тем не менее, этот марка автомобилей всегда ассоциировалась с определенным стилем, и циничная попытка назвать электрический кроссовер Mustang вполне оправданно вызвала негодование преданных поклонников этой марки. Это не остановило компанию, которая недавно представила аналогичный Ford Capri.