Ford отзывает Mustang из-за риска возгорания из-за утечки тормозной жидкости.

Компания Ford отзывает модель Mustang 2024 после обнаружения того, что линия давления сцепления может плавиться, что приводит к утечке жидкости и может помешать переключению передач на моделях с механической коробкой передач. Общее число затронутых автомобилей составляет 8 161, у которых возможно отсутствие или неправильная установка гайки, которая крепит линию к креплению в ограждении.

При контакте линии с горячими элементами выхлопной системы она может плавиться, что приводит к утечке тормозной жидкости, используемой в системе сцепления. Если жидкость скапливается под капотом возле источника тепла, она может начать дымить или вызвать пожар, согласно докладу об отзыве. Водители могут испытывать затруднения при переключении передач, и двигатель может заглохнуть при снижении газа, что увеличивает риск аварии.

Ford впервые узнал о потенциальной проблеме 30 апреля 2024 года, когда было рассмотрено два сообщения о пожарах в отсеке двигателя на Mustang 2024 с механической коробкой передач. Группа по критическому анализу проблем Ford проверила оба транспортных средства и выявила причину. Компания сообщает, что знает о двух потенциально связанных пожарах и еще одном случае дыма. Однако не сообщается о травмах или авариях, связанных с этой проблемой.

Ford начнет уведомлять владельцев по почте 17 июня. Они будут попрошены доставить свои Mustang в местный автосалон, где специалист по обслуживанию проведет проверку линии и выполнит необходимый ремонт.

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