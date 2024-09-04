Форд отзывает 90 000 автомобилей из-за катастрофического отказа двигателя

Компания Ford отзывает 90 736 автомобилей из-за потенциальной катастрофической поломки двигателя.

Неисправные впускные клапаны могут сломаться в определенных двигателях V-6 EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра.

Отзыв затронул модели 2021-2022 годов выпуска, такие как F-150, Bronco, Explorer, Edge, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator.

Компания Ford оказалась в аду отзывов за последние несколько лет, и 2024 год обещает стать самым тяжелым из них. Последний отзыв — 46-й за год — затрагивает 90 736 автомобилей с двигателями V-6 EcoBoost объемом 2,7 или 3,0 литра. Впускные клапаны в двигателе могут оторваться и попасть в камеру сгорания, что приведет к катастрофическому отказу двигателя.

Ford использует эти двигатели в широком ассортименте автомобилей. В рамках отзыва конкретно упоминаются модели F-150, Bronco, Edge и Explorer, а также Lincoln Nautilus и Aviator, выпущенные в 2021 и 2022 годах. Отказ клапанов не является изолированным случаем — документы, опубликованные вместе с отзывом на сайте Агентства национальной безопасности дорожного движения (NHTSA), упоминают 328 жалоб от клиентов, 487 гарантийных претензий и 809 замен двигателя.

Исследование показало, что дефектные клапаны изготовлены из сплава под названием Silchrome Lite, который может стать хрупким, если перегревается во время обработки. Согласно документам по отзыву, Ford перешел на другой сплав в октябре 2021 года, который "менее подвержен перегреву во время механической обработки". Ford считает, что большинство подверженных отказу клапанов уже вышли из строя, но компания все равно продолжает масштабный отзыв.

Однако метод исправления оставляет нас в замешательстве, поскольку в отзыве нет упоминания о замене потенциально дефектных клапанов. Согласно отзыву, дилеры Ford будут проверять затронутые автомобили "для определения их накопленного количества циклов работы двигателя. Для автомобилей, не удовлетворяющих порог циклов работы двигателя, дилеры будут накапливать циклы работы двигателя с высокими оборотами в минуту (об/мин) по процедуре обслуживания. Двигатели будут заменены на автомобилях, не прошедших накопление циклов работы двигателя."

Мы связались с Ford с просьбой разъяснить понятия "циклы работы двигателя" и "процедура обслуживания" с высокими оборотами в минуту. Мы обновим статью, если станет доступна дополнительная информация.

Если этот отзыв кажется вам смутно знакомым, то он проистекает из расследования NHTSA в 2022 году по поводу отказов двигателя у Ford Bronco. В отзыв включены 15 835 Bronco с двигателями 2,7 и 3,0 литра, хотя F-150 лидирует среди этой группы с 47 719 затронутых автомобилей.

Уведомление дилеров об отзыве начнется 30 сентября. Индивидуальное уведомление владельцев последует 7 октября.

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