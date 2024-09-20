Ford отзывает 144 000 Maverick из-за замерзших задних камер.

Автопроизводитель Ford объявил о отзыве 144 000 пикапов Maverick из-за проблем с изображениями задней камеры, которые могут замерзать во время движения задним ходом. Как выяснилось, в программном обеспечении была обнаружена "утечка памяти", которую должно исправить обновление ПО.

Владельцам придется посетить дилера, так как обновление невозможно отправить через воздух.

Это не первый отзыв модели Maverick от Ford. В этот раз отзваны 2022-2024 годы выпуска. Обновление коснется тех грузовиков, которые оснащены Connected Touch Radios.

Производитель обнаружил потенциальную проблему в июне 2024 года, и тесты системы выявили утечку памяти в программном обеспечении, что могло привести к замерзанию изображения задней камеры. Также было выявлено четыре дополнительные уязвимости, в результате чего изображение могло не появиться или задержаться.

Грузовики с дефектным программным обеспечением были произведены с 3 февраля 2021 года по 28 ноября 2023 года. Проблема не была воспроизведена на более новых версиях программного обеспечения, используемых в настоящее время на производстве. Ford сообщает о четырех гарантийных претензиях, 22 жалобах и двух зарегистрированных авариях, но не было информации о травмах, связанных с этой проблемой.

Производитель исправит проблему с помощью обновления ПО, которое владельцы смогут установить, обратившись к дилеру, и начнет уведомлять владельцев 30 сентября.

Напомним, что ранее Ford уже отзывал определенные модели Maverick в этом году из-за возможности самопроизвольного переключения в нейтральное положение.

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