Газета сообщает о том, что концепт-кар Ford Probe Ghia загорелся в Монтерее

Классический концепт-кар от Ford, созданный в 1979 году и разработанный Ghia, по-видимому, был уничтожен в пожаре в воскресенье вечером во время недели Monterey Car Week. Хотя официального подтверждения пока нет, имеющиеся улики указывают на огненную гибель Ford Probe I.

Пользователь Tiktok с ником Exoticsimage поделился видео грузовика, горящего в огне, но трудно разглядеть, что находится внутри.

Комментаторы в посте утверждали, что внутри горящего автомобиля находился концепт Ford Probe I, что привело нас к посту в группе Facebook Monterey Car Week, где были опубликованы фотографии после пожара. Автомобиль все еще трудно различим, но мы видим клинобразную форму и закрытые колесные ободы, которые очень похожи на те, что у концепции. Это привело нас к Instagram-странице компании Scott Grundfor, которая подтвердила, что автомобиль был на Pebble Beach в воскресенье.

Согласно сайту компании Scott Grundfor Co., концепт принадлежит компании. Это один из нескольких концептов Probe, созданных с 1979 по 1985 год, задуманных для демонстрации передовых аэродинамических дизайнов с акцентом на экономию топлива. Probe I не был просто макетом. Он использовал модифицированную платформу Fox, немного длиннее по сравнению с тогдашним новым Mustang 1979 года. Под капотом у Probe I был турбированный 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель, приводивший задние колеса. Внутри у концепции Probe I был полноценный салон, усеянный великолепной цифровой техникой 1980-х годов.

Ford в конечном итоге создал пять концептов Probe с дизайном Ghia, указывая путь к более аэродинамическому будущему, который в конечном итоге повлиял на Ford Taurus и серийный автомобиль Probe - транспортное средство, изначально задуманное как новый Mustang. Все началось с первого концепта в 1979 году, и теперь кажется, что автомобиля больше нет.

Мы ждем подтверждения уничтожения концепции и подробностей о том, как начался пожар. Мы оперативно предоставим обновление по мере поступления новой информации.

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