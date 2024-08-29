Обновление программного обеспечения от Ford для Ranger и Bronco Raptors увеличивает мощность

Владельцам Ranger Raptor или Bronco Raptor, которые хотят больше мощности, не прибегая к установке сторонних деталей, Ford предлагает специальное программное обеспечение. Эта калибровка разработана для двигателя EcoBoost объемом 3,0 литра и позволяет значительно увеличить лошадиные силы и крутящий момент. Предлагаемое обновление через запчасти Ford Performance Parts обещает значительный прирост мощности без разорения.

В случае пикапа Ford может увеличить мощность на дополнительные 50 л.с. и 106 фунт-футов крутящего момента. Это означает, что двойное турбо V6 Ranger Raptor 2024 года может похвастаться 455 л.с. и 536 фунт-футов. И это еще не все, так как компания также говорит об улучшенной отклике дросселя и коробке передач с 10 скоростями для "более мощного вождения".

Фото: Motor1.com

Ford Performance Parts программное обеспечение для Ranger Raptor

Бронко Raptor 2023-2024 года также воспользуется настройками программного обеспечения для шестицилиндрового двигателя, а также изменениями в отклике дросселя и 10-ступенчатой автоматической коробке передач. Вы получите дополнительно 37 л.с. и 96 фунт-футов, что в сумме дает 455 л.с. и 536 фунт-футов. Да, обе Raptor теперь имеют идентичную мощность при установке обновления от Ford Performance Parts. По умолчанию грузовик немного уступает в мощности и крутящем моменте, но догоняет внедорожник и соответствует ему после установки программной калибровки.

За программное обеспечение Ford берет 825 долларов, что кажется разумной ценой, учитывая значительный прирост мощности. Вы можете получить скидку 20%, зарегистрировавшись на участие в Raptor Rally за 500 долларов. Это однодневное мероприятие запланировано на 21 сентября рядом с Школой гоночного мастерства Ford Performance Racing School в Ферфилде, Юта. Купон также можно использовать для покупки определенных аксессуаров, доступных в каталоге запчастей Ford Performance Parts.

Фото: Motor1.com

Ford Performance Parts программное обеспечение для Bronco Raptor

Программное обеспечение доступно для покупки на веб-сайте Ford Performance Parts и устанавливается на Ranger Raptor или Bronco Raptor у дилера. Естественно, эта настройка внутри компании не аннулирует гарантию автомобиля, поэтому остается в силе трехлетнее покрытие Ford Performante Parts на 36 000 миль.

Эти два Raptor не единственные модели Ford, доступные с программным обеспечением. Explorer ST 2020-2024 года, Mustang EcoBoost 2018-2023 года и обычный Bronco 2021-2024 года (2.3 л и 2.7 л Ecoboost) также предлагают аналогичные улучшения "вставь и играй".

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