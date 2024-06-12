Ford Mustang GTD с необязательным пакетом улучшенной производительности.

Форд Mustang отправится на Ле-Ман в GT3-конфигурации, и для отметки этого события у Форда есть новая информация о уличной версии. Помимо того, что мы впервые увидели интерьер Mustang GTD, мы узнали, что будут доступны несколько опциональных пакетов, включая один из них - пакет производительности.

Просто называемый пакетом Performance, обновления сосредоточены на весе и аэродинамике. Передняя часть автомобиля получает плоские внутренние крылья и большой сплиттер, а сзади добавлена система снижения аэродинамического сопротивления к массивному заднему антикрылу. В пакет также входят закрылки днища, а вместе с этим - легкий пакет, который удаляет шумоизоляцию. Именно благодаря этому пакету можно получить 20-дюймовые магниевые колеса на автомобиле, изображенном на фото, покрашенные в новый оттенок под названием Chroma Flame.

Форд не упоминает логику предложения улучшений производительности для самого производительного Mustang, ни стоимость. Но Форд говорит, что этот пакет будет ключом к тому, чтобы GTD прошел круг на Нюрбургринге менее чем за семь минут.

"Многие спортивные автомобили преуспевают в одном. Но для того чтобы автомобиль показал быстрый круг на Нюрбургринге, он должен быть превосходным во всем", - сказал главный инженер Mustang GTD Грег Гудалл. "Управляемость, сцепление, торможение, разгон - нет ни одной области, в которой он не мог бы блеснуть".

В дополнение к пакету Performance и легкому пакету, Форд предложит GTD в специальной версии Carbon Series, оставляя непокрашенным углепластик капот, крышу и заднюю панель. Также добавляется отделка Magnetite для колес, будь то алюминиевые или магниевые. Это можно сочетать с одним из шести стандартных внешних цветов, включая упомянутый выше Chroma Flame.

Также у нас есть первый взгляд внутрь GTD. Вещи выглядят очень по-мустанговски с интегрированными дисплеями 13,2 и 12,4 дюйма, как на премиум-комплектациях. GTD получает стандартные сиденья Recaro, особую графику для дисплеев, титановые лепестки переключения передач и две новые кнопки на центральной консоли. Одна из них открывает различные приложения для трека, предлагаемые на GTD. Другая активирует функцию подъема переднего моста. Установлен специальный руль GTD, и мы уже рассмотрели прозрачное окно сзади для наблюдения за работой тягового подвеса.

Форд планирует выпустить GTD в течение двух лет. Официальное количество производства не указано, но оценки составляют около 1 400. Ценообразование на данном этапе также является оценочным, но оно не будет менее 325 000 долларов. Несмотря на это, Форд получил более 7 500 заявок от жителей США и Канады, заинтересованных в приобретении. Этот процесс сейчас закрыт, но скоро начнется прием заявок от покупателей в Европе.