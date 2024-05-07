Ford может планировать установку выдвижных экранов для дверей в своем следующем внедорожнике.

Открутить двери с Ford Bronco не так уж и сложно, и это отличный способ сделать ваши приключения вне дорог более захватывающими. Однако это не так здорово, когда вы крейсеруете со скоростью по шоссе, и хотя вы могли бы установить съемные трубчатые двери, это потребует много работы для более безопасного вождения на открытом воздухе. Основываясь на недавно опубликованном патенте на раздвижные сетчатые двери, кажется, что Ford думает о способах улучшения этого опыта.

Патент был подан еще в октябре 2020 года, вскоре после дебюта Bronco со съемными дверями. Транспортное средство, использованное на изображениях патента, не похоже на Bronco, но мы не можем не думать, что Ford имел в виду своего возрожденного конкурента Jeep Wrangler с этой идеей. Вкратце, это сетка, которая может разворачиваться либо автоматически, либо по команде водителя. Моторы перемещают сетки в нужное положение, и это касается не только дверей. В патенте также упоминаются сетки для съемных крыш, хотя нам не ясно, почему кто-то предпочел бы это над ясным, не закрытым небом.

Фото: Motor1.com

Сетки над открытыми дверьми, конечно, могут предложить немного больше безопасности водителю и пассажирам, боящимся выпасть, но Ford также намекает на более крупный аспект безопасности с этим патентом. Сетки выдвигаются и убираются с помощью электродвигателей, но также может использоваться пиротехническое устройство, чтобы буквально взорвать их на место в случае обнаружения столкновения. Предположительно, датчики подтвердили бы отсутствие рук, ног или пальцев в отверстиях перед их активацией. И не ясно, насколько быстро им нужно развернуться, чтобы быть эффективными. Вкратце, Ford патентовал электрически раздвижные, взрывные сетчатые двери.

Появится ли эта функция на будущих автомобилях? Как всегда, многие патенты подаются просто для защиты идей, которые так и не воплотятся. Тем не менее, раздвижные сетчатые двери кажутся отличной идеей для дверных полостей. Добавление пиротехнического заряда для их установки в случае аварии? Мы все еще обдумываем эту часть.