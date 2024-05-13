Ford, по сообщениям, теряет $100,000 за каждый проданный электромобиль.

Компания Ford заработала в первом квартале 2024 года. Согласно отчету о доходах за Q1, объявленному 24 апреля, компания отразила чистую прибыль в размере $1.3 миллиарда. Это далеко не копейки, но выплата могла бы быть гораздо выше, если бы электромобили Ford не испытывали трудности. На самом деле, дивизион Model e (который включает в себя все электромобили Ford) потерял столько же, сколько вся компания заработала. По данным Bloomberg, Ford теряет $100,000 на каждом проданном электромобиле.

Иронично, продажи электромобилей Ford выросли на целых 86 процентов за первые три месяца года. Но это все еще небольшая часть портфеля Ford, общее количество продаж составило всего 20,223 единицы для моделей Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit в совокупности.

По сравнению, практически каждый бензиновый Ford индивидуально превысил общий объем продаж линейки Model e. Порог не преодолели только Mustang, Ranger, E-Series и Transit Connect. Mustang Mach-E—самый продаваемый электромобиль Ford—зафиксировал 9,589 продаж за период. Сравните это с F-Series, которая набрала 152,943 продажи. Покупатели в США обожают грузовики.

Неудивительно, что Ford Pro—коммерчески ориентированное подразделение компании—более чем компенсировало убытки от Model e. Благодаря сильным продажам грузовиков Super Duty, оно зафиксировало прирост в $3 миллиарда за первый квартал года. Ford Blue, розничная группа для бензиновых и гибридных моделей, также зафиксировала положительную выручку в размере $900 миллионов.

Комментарии от Ford не были немедленно получены в Motor1. Мы обязательно обновим эту статью, как только получим ответ.

Ford уже снизила темпы производства электромобилей в ответ на снижение спроса на электромобили. Согласно Bloomberg, компания сокращает заказы у поставщиков аккумуляторов и ищет другие способы компенсации финансовых потерь от группы Model e.

Изменения в сфере электромобилей - это не только проблема для Ford. Компания Stellantis недавно заявила, что открыта для создания версий на бензине для электромобилей, если спрос будет. Mercedes-Benz выразила сомнения относительно своих электрических амбиций. А General Motors борется с платформой Ultium.