Ford Bronco в США запретили из-за его опасной управляемости.

По информации, полученной от компании Ford, причиной возможных проблем с безопасностью на некоторых внедорожниках является неправильно закрепленная передняя подвеска.

Согласно данным тестирования, проведенного NHTSA (Администрацией безопасности на дорогах США), на партии внедорожников, выпущенных в указанный период, выявлена проблема с недостачей или некорректным закреплением крепежного болта. Эта ситуация может привести к потере контроля над автомобилем и создать угрозу дорожно-транспортного происшествия.

Компания Ford призывает владельцев таких внедорожников незамедлительно доставить свои автомобили в ближайший сервисный центр для проведения техосмотра и устранения возможных недочетов. В случае, если владелец самостоятельно обнаружил и устранил неисправность, Ford готова возместить затраты при предъявлении соответствующей документации.

Отметим, что базовая цена нового Ford Bronco составляет $38000, в то время как стоимость модели Raptor начинается от $90000.

Ранее на нашем портале сообщалось о появлении в Шанхае обновленной версии пикапа Ford F-150 Raptor.

Фото: Ford