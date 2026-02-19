Сделка Ford и Renault по электромобилям: Fiesta и другие новые электрокары «будут ощущаться как Ford»

Появились новые подробности о супермини Ford, созданном на базе Renault. Как стало известно, будущие модели Ford не будут простыми копиями французских автомобилей. Об этом сообщил глава Renault, подчеркнув, что для каждой марки планируется выпускать принципиально разные по дизайну, ощущениям и управляемости автомобили.

Генеральный директор Renault Франсуа Прово в беседе с Auto Express отметил: «Это будут автомобили Ford. Они сами займутся стилем и функционалом. Мы участвуем в разработке, поскольку можем предоставить свои платформы и комплектующие, а также принести пользу Ford за счет наших производственных и инженерных возможностей».

Данная информация подтверждает, что совместные проекты Ford и Renault будут значительно отличаться от исходных моделей Renault, получив собственный внешний вид и характер. Это отличает новую стратегию Ford от подхода Nissan, где модель Micra в значительной степени повторяет дизайн и конструкцию Renault 5, что вызывало вопросы по поводу схожести автомобилей.

Ford, напротив, намерен реализовать собственную концепцию. Renault предоставит платформу и инженерные ресурсы, а команда дизайнеров и инженеров Ford в Европе сможет использовать эти наработки для создания уникального облика и характера будущей Fiesta.

Прово также добавил: «Ford возьмет на себя все вопросы продаж и маркетинга – это автомобили Ford, мы лишь предоставляем наши знания и технологии».

Тем не менее, возник вопрос о роли новых исследовательских центров Renault в Китае, которые уже ускорили разработку новой Twingo и будут задействованы в будущих проектах. Журналисты поинтересовались, не вызывает ли использование этих китайских ресурсов опасений, учитывая, что речь идет об американском автопроизводителе. В ответ Прово подчеркнул: «Наше техническое сотрудничество с Ford ведется исключительно из европейского центра, никакой связи с китайскими операциями нет, конфликтов интересов не существует».