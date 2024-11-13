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Конференция «ForAuto – 2025» сохранит лучшие традиции автомобильного бизнеса

13 февраля следующего года пройдет форум автобизнеса «ForAuto – 2025», организованный агентством «АВТОСТАТ». Это будет уже 15-й по счету форум. Мероприятие состоится в «Центре событий РБК» (БЦ Riverside Towers, Космодамианская набережная, 52 ст7).
РедакцияР
Редакция
13.11.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

13 февраля следующего года пройдет форум автобизнеса «ForAuto – 2025», организованный агентством «АВТОСТАТ». Это будет уже 15-й по счету форум. Мероприятие состоится в «Центре событий РБК» (БЦ Riverside Towers, Космодамианская набережная, 52 ст7).

Спикеры форума обсудят такие темы, как состояние российской макроэкономики в 2025 году и ее влияние на автомобильный рынок, меры государственного регулирования со стороны Правительства РФ, итоги авторынка в 2024 году, основные тренды развития в 2025-м, планы автопроизводителей и дистрибьюторов, а также анализ рыночной ситуации.

Участники форума «ForAuto – 2025» получат обширную информацию, помогающую разобраться в ситуации на автомобильном рынке и сформировать эффективную стратегию. Организаторы обещают целый ряд приятных бонусов для тех, кто зарегистрируется заранее. Подробная программа форума будет разработана в ближайшие два месяца. Последние обновления касательно спикеров и тем можно будет узнать на официальном сайте.

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