Неисправные данные об эффективности гибридных автомобилей тормозят продажи электромобилей в Великобритании и способствуют загрязнению.

Постановление правительства о разрешении продажи гибридных автомобилей после 2030 года имеет потенциал увеличить выбросы углерода и сдержать продажи электромобилей, утверждает ведущая группа по устойчивому транспорту.

После обзора Лейбористской партией Закона о нулевых эмиссиях (ZEV Mandate) - набора правил, которые определяют не только дату вывода из эксплуатации автомобилей с внутренним сгоранием (ICE), но и количество электромобилей, которые должны продаваться ежегодно до этого момента, полностью гибридные и подключаемые гибриды теперь будут разрешены к продаже с 2030 по 2035 год.

Тем не менее, Европейская федерация по транспорту и окружающей среде (T&E) утверждает, что решение считать подключаемые гибриды низкоэмиссионными и, следовательно, пригодными к продаже после 2030 года, было основано на том, что она описывает как "недостоверные" данные, которые "катастрофически недооценивают истинные выбросы PHEV".

Недавно было отмечено, что данные по выбросам для автомобилей с подключаемым гибридным двигателем в цикле тестирования WLTP в значительной степени нереалистичны и не представляют того, что добиваются большинство покупателей на дорогах.

T&E утверждает, что в среднем реальные выбросы автомобиля с подключаемым гибридным двигателем обычно в три с половиной раза выше, чем предполагают официальные цифры.

Такая разница намного больше, чем для автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Это в значительной степени объясняется тем, что PHEV тестируются с заряженным аккумулятором и потому что испытания проводятся на коротком расстоянии, эффективность аккумулятора и сопровождающего его электрического двигателя преувеличивается. Строжайший цикл тестирования уже был введен, и новый, более репрезентативный набор правил должен быть введен в 2027 году, что лучше отразит реальное вождение.