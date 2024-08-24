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Отсутствие руководства: слова Флавио Бриаторе о команде Alpine

В начале лета Флавио Бриаторе вернулся в свою прежнюю команду из Энстоуна, где получил должность исполнительного советника в Alpine. Сразу после его возвращения на пост руководителя сменился — Оливер Оукс занял место Брюно Фамена.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.08.2024, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В начале лета Флавио Бриаторе вернулся в свою прежнюю команду из Энстоуна, где получил должность исполнительного советника в Alpine. Сразу после его возвращения на пост руководителя сменился — Оливер Оукс занял место Брюно Фамена.

На пресс-конференции в Зандфорте Бриаторе выделил основную проблему, мешавшую коллективу добиться успеха: «Недостаток руководства в команде был очевиден.

Я убежден, что именно в этом заключалась слабость Alpine. В определенный момент на ключевые должности были назначены неподходящие люди. Список таких руководителей впечатляет, и качественного руководства у команды не было».

«Управлять командой из Энстоуна непросто, поскольку это настоящий гигант. Управлять Alpine из Парижа или любого другого места — задача крайне сложная. Необходимо быть в Энстоуне каждый день. Мы должны привнести новый поток энергии в систему, команде нужен настоящий толчок».

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