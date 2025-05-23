Причина ухода Дуэны, по словам Флавио Бриаторе

В центре внимания оказался руководитель команды Alpine F1 - Флавио Бриаторе, который пролил свет на ситуацию с пилотом Джеком Дуэном. По словам Бриаторе, Дуэну пришлось уступить роль основного пилота из-за неудовлетворительных результатов.

Флавио Бриаторе подчеркнул: "Мы дали Джеку Дуэну пять гонок, чтобы он продемонстрировал свое мастерство. Однако результаты показали, что его работа не удовлетворила нас. В команде место только для тех, кто показывает отличные результаты. В противном случае, увольняют".

Гонка в Имоле лишь подтвердила правильность решения команды. Флавио Бриаторе отметил, что после смены пилота, обе машины Alpine F1 показали высокий темп и скорость, что радует руководство команды.