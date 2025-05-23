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Причина ухода Дуэны, по словам Флавио Бриаторе

Флавио Бриаторе о будущем Джека Дуэна в команде Alpine F1: "Плохая работа - увольнение". Итоги гонки в Имоле подтвердили правильность выбора.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2025, 10:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В центре внимания оказался руководитель команды Alpine F1 - Флавио Бриаторе, который пролил свет на ситуацию с пилотом Джеком Дуэном. По словам Бриаторе, Дуэну пришлось уступить роль основного пилота из-за неудовлетворительных результатов.

Флавио Бриаторе подчеркнул: "Мы дали Джеку Дуэну пять гонок, чтобы он продемонстрировал свое мастерство. Однако результаты показали, что его работа не удовлетворила нас. В команде место только для тех, кто показывает отличные результаты. В противном случае, увольняют".

Гонка в Имоле лишь подтвердила правильность решения команды. Флавио Бриаторе отметил, что после смены пилота, обе машины Alpine F1 показали высокий темп и скорость, что радует руководство команды.

Источник

Флавио Бриаторе (14)Джек Дуэн (22)Alpine F1 Team (168)

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