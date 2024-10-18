Обнаружена новая версия флагманского кроссовера Exeed. Первые фото и детали

Флагманский кроссовер Exeed VX готовится к выпуску новой версии на своей родине. Новинка отличается не только внешним видом, но и техническими характеристиками, как сообщает журнал "Мотор".

Передняя часть автомобиля остается без изменений по сравнению с моделью VX, доступной в России. Однако задняя часть претерпела полное изменение: задние фонари теперь имеют форму буквы "Г", а нижняя часть багажника выполнена в виде прямоугольника, придавая ему сходство с холодильником.

Фото: Автоновости Дня

Значительные изменения затронут и техническую составляющую. По данным сертификационных документов, новый Exeed VX будет превосходить текущую "российскую" версию по длине и высоте. Кроме того, он получит гибридную версию, где силовая установка будет работать по принципу параллельного гибрида (C-DM).

Стандартная версия 400T с 2,0-литровым 261-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач останется в линейке, а "гибрид" C-DM будет включать в себя 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и три электродвигателя. Общая мощность системы пока не разглашается, однако известно, что запас хода на электричестве составит 143 километра.

Напомним, что в России с конца прошлого года доступен обновленный Exeed VX. Первоначально он был представлен в версии President с шестиместным и семиместным салоном, а в августе была представлена новая 7-местная версия Prestige, где второй и третий ряды сидений можно складывать в ровный пол.