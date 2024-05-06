Производственный завод Fisker Ocean "предполагает, что дальнейшее производство не будет осуществляться"

Судьба Fisker может быть под угрозой. На самом деле, это могло уже произойти. На звонке по результатам первого квартала прошлой недели от компании Magna International было заявлено, что производство Fisker Ocean все еще приостановлено, и "предполагается, что дальнейшего производства не будет". Это не официальное заявление от Fisker, и "предполагать" не является окончательной позицией от Magna. Тем не менее, это довольно обескураживающе, учитывая текущее положение Fisker.

Magna International - компания, которая производит Ocean для Fisker. Производство осуществляется через Magna Steyr, дочернюю компанию компании на своем производственном объекте в Австрии. Производство Ocean было приостановлено еще в начале марта на шестинедельный перерыв. Но этот срок прошел.

Вот конкретная цитата от генерального директора Magna International Свами Котагири отчета о прибылях за первый квартал по поводу Fisker:

"Важно, чтобы я обновил информацию о нашем текущем положении по программе Fisker Ocean. Производство автомобиля в настоящее время приостановлено. Наша текущая прогнозная оценка, представленная сегодня, предполагает отсутствие дальнейшего производства. Согласно разглашениям, которые мы предоставили в нашей годовой информационной форме, это предположение снижает наши продажи на 2024 год на около 400 миллионов долларов и влияет на нашу скорректированную величину EBIT-маржи на около 25 базисных пунктов."

Позже в ходе звонка главный финансовый директор Magna International Пэт Маккан также упомянул, что компания предполагает "отсутствие дальнейшего производства Fisker Ocean".

Мы обратились к Fisker с вопросом о текущем и будущем статусе производства Ocean, но сообщения не были возвращены. Если мы получим ответ, мы обязательно обновим эту статью.

Это, безусловно, не секрет, что у Fisker проблемы. Разговоры о партнерстве с автопроизводителем для помощи в обеспечении денежного потока компании рухнули еще в марте. Fisker заявил, что у него нет средств для выживания до конца года, и вскоре после этого резко снизил цены на 2023 года Ocean. Недавно компанию также обвинили в том, что она ведет переговоры с другими автопроизводителями о возможном партнерстве. Однако цена акций упала, и сообщения о кошмарных опытах владения Ocean становятся все более широко распространенными.

Продолжается наблюдение за упадком Fisker...