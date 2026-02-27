Первый взгляд на совершенно новый Leapmotor B03X: «Соперник Ford Puma» появится уже этим летом

Компания Leapmotor представила свой новый компактный электрический кроссовер B03X, который готовится выйти на рынок Великобритании уже этим летом. Новинка намерена составить конкуренцию таким моделям, как Renault 4 и Ford Puma Gen-E.

Автомобиль впервые был показан в Китае в конце прошлого года под названием Leapmotor A10. До сих пор подробности интерьера оставались неизвестны, однако теперь стали доступны первые изображения салона.

Внутреннее оформление B03X выполнено в характерном для марки минималистичном стиле, перекликающемся с более крупными моделями B10 и C10. В салоне отсутствуют привычные кнопки управления — все функции сосредоточены на 14,6-дюймовом центральном сенсорном экране и компактной 8,8-дюймовой панели приборов. Рулевое колесо выполнено в двухспицевом исполнении.

Практичность новой модели также заслуживает внимания. Под полом багажника предусмотрено дополнительное отделение объемом 106 литров — этот показатель почти сопоставим с размером багажного отсека ‘Gigabox’ у электрического Ford Puma. Задние сиденья имеют поднимаемую подушку по типу системы ‘Magic Seats’, знакомой по Honda Jazz, что позволяет получить еще 39 литров свободного пространства для перевозки габаритных вещей.

По стилю исполнения B03X выглядит современно и лаконично, сохраняя визуальную связь со старшими моделями бренда. В дизайне можно уловить черты, напоминающие автомобили Smart и Volvo, однако есть и оригинальные элементы — светодиодная оптика спереди и сзади выполнена в виде «улыбающихся» эмодзи, что придаёт модели индивидуальность.