Как новые цифровые технологии уже трансформируют мир: взгляд с «Финополиса – 2025»

В Сочи с 8 по 10 октября проходит форум «Финополис – 2025», который стал платформой для обсуждения ключевых тенденций в финансовой сфере. На мероприятии поднимаются вопросы внедрения новых платежных технологий, развития искусственного интеллекта, применения биометрических сервисов, а также обсуждается роль цифрового рубля, открытых API, токенизации и анализа больших данных. Эти темы формируют современную повестку финансового сектора и оказывают значительное влияние на его развитие.

Организатором форума выступает Банк России, который ежегодно собирает представителей ведущих банков, IT-компаний, регуляторов и топ-менеджеров российского финтех-рынка. Участники получают возможность обменяться самой свежей информацией о состоянии и перспективах финансового рынка, а также обсудить внедрение новых технологических решений. В этом году открытие форума было отмечено пленарной дискуссией под названием «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка: в поисках баланса», которую модерировала Эльвира Набиуллина (Банк России). В числе спикеров были Герман Греф (Сбер), Владимир Верхошинский (Альфа-Банк), Дмитрий Горенко (Правительство России) и Андрей Костин (Банк ВТБ).

В тот же день прошла еще одна значимая дискуссия – «Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса». В рамках этой сессии Владимир Кириенко (VK), Мария Багреева (Правительство Москвы) и Дмитрий Зауэрс (Газпромбанк) рассматривали практические примеры использования смарт-контрактов в предпринимательской деятельности.

Особое внимание на форуме уделяется вопросам будущего финансовых институтов. Участники обсуждают, как изменятся банковские организации в ближайшие годы: останутся ли они классическими, перейдут в цифровой формат или трансформируются в необанки маркетплейсов. Также поднимаются вопросы применения биометрических сервисов в повседневной банковской деятельности и формируется прогноз о том, как будет меняться роль рыночных игроков через несколько десятилетий. Сессию, посвящённую этим визионерским вопросам, модерировал Александр Данилов (Банк России).

Генеральным партнером форума в этом году стала Лаборатория Касперского. В рамках деловой программы отдельная сессия была посвящена вопросам кибербезопасности, где обсуждались меры по защите данных, платежных систем и клиентских сервисов. Кроме того, активное участие принимает Всероссийский союз страховщиков. Совместно с телеведущим Андреем Малаховым была проведена секция «Назад в страховое будущее», где рассматривались технологические изменения и связанные с ними риски для страховой отрасли.

За первые два дня, 8 и 9 октября, на форуме прошло множество насыщенных мероприятий. Программа отличается разнообразием, и впереди участников ожидает еще один продуктивный день, который, как отмечают организаторы, обещает быть не менее интересным и содержательным.