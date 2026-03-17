Лучшие компании в финансировании автобизнеса будут названы на «ФинАвто – 2026»

В Москве состоится традиционный форум автобизнеса «ФинАвто – 2026», организатором которого выступает агентство «АВТОСТАТ». В рамках мероприятия пройдет церемония награждения победителей одноименной Премии. По итогам голосования будут определены лучшие представители отрасли: страховые компании, банки, цифровые платформы и другие организации, занимающиеся финансовым обеспечением автобизнеса.

Организаторы пока не раскрывают все детали предстоящей Премии, однако напоминают, что состав жюри формируют сами дилеры. Выбор победителей проходит методом анонимного голосования, в котором принимают участие автодилерские центры со всей России. В 2025 году к опросу присоединились представители более чем 60 городов, включая Москву, Краснодар, Мурманск, Саратов, Нижний Тагил, Калугу, Иркутск, Череповец, Белгород, Уфу, Волгоград и другие населённые пункты.

Премия «ФинАвто – 2026» имеет важное значение для профессионалов автомобильного рынка. Полученные результаты позволяют участникам объективно оценить эффективность собственной деятельности и выявить интерес к своим финансовым продуктам. Дилеры дают обратную связь в формате анонимных онлайн-опросов, что обеспечивает прозрачность оценки их партнеров.

Объявление лауреатов и возможность лично пообщаться с ними будет предоставлена 22 апреля на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка» в Москве. Подробная информация о событии доступна по соответствующим каналам.