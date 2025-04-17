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"FinAuto – 2025": встречаемся уже завтра!

Форум автобизнеса «FinAuto – 2025»: анализ спада спроса на авто и выявление финансовых инструментов. Участие более 500 представителей и награждение лучших компаний. Не пропустите!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.04.2025, 11:33·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Сегодня, 18 апреля, состоится VII ежегодный форум автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка», организованный агентством «АВТОСТАТ».

Эксперты единогласно отмечают, что главной проблемой отечественного авторынка является значительное снижение спроса на автомобили. По данным агентства «АВТОСТАТ», за март текущего года было продано приблизительно 80 тысяч новых легковых машин, что на 45,5% меньше, чем в марте 2024 года. Объем рынка за первый квартал упал более чем на четверть — до 247 тысяч единиц.

Согласно мнению специалистов автобизнеса, высокий уровень ключевой ставки Центробанка в настоящее время не является причиной спада спроса. Вопрос причин данной ситуации будет рассмотрен сегодня с участием участников форума. Также на форуме спикеры проведут анализ инструментов, способствующих росту спроса, изучат опыт зарубежных рынков и обсудят возможные действия юридических лиц по обновлению автопарка.

Более 500 представителей автобизнеса примут участие в форуме «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка» – дистрибьюторы, производители, дилеры, а также представители банков. Финансовые специалисты, обладающие лучшим пониманием текущей ситуации, выскажут свое видение возможных выгодных действий.

Одним из ключевых моментов форума станет награждение победителей Премии «FinAuto – 2025». На церемонии будут объявлены лучшие компании в сфере автобизнеса, включая страховые компании, автокредитные банки-партнеры, цифровую платформу для продажи автомобилей в кредит, мультибанковскую онлайн-платформу для финансирования автобизнеса и страховых агентов.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7. За дополнительной информацией обращайтесь по ссылке: finauto.autostat.ru.

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