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Как улучшить результативность сотрудников КСО в «FinAuto – 2025»?

Автоматизация процессов – решение проблем в кредитных отделах. Лучшие практики и статистика от форума «FinAuto – 2025» в Москве. Эффективное взаимодействие и повышение конверсии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2025, 16:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На форуме автобизнеса "FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка", который организовало агентство "АВТОСТАТ" в Москве 18 апреля, эксперт по кредитованию Дарья Тимченко (eCredit) поделилась мнением о главном враге кредитного отдела – это рутина.

Согласно данным, 75% менеджеров заявили, что в месяц обрабатывают менее 30 сделок на одного сотрудника. В то время как в среднем на рынке количество выданных кредитов за месяц составляет 25, включая продление существующих договоров. Однако в компаниях с лучшими практиками в автобизнесе этот показатель достигает 50 кредитных сделок в месяц на одного сотрудника. Почему возникает такое различие? Что мешает сотрудникам кредитно-страховых отделов (КСО) эффективно выполнять свою работу? По результатам опросов было выявлено ТОП-5 наиболее значимых причин, замедляющих процессы: работа в пяти разных системах, неструктурированные данные в базах, перегрузка звонками, чатами и обращениями клиентов, ручная обработка вместо автоматизации, а также длительный процесс обучения новых сотрудников.

Руководители КСО признали, что их сотрудники находятся в состоянии перегрузки. Однако анализ показал, что лишь 31,2% времени менеджеры тратят на реальное взаимодействие с клиентами, в остальное время – 68,8%, выполняют рутинные задачи.

Чем отличаются лучшие от других компаний? Они осваивают автоматизацию процессов. Используют удобный универсальный калькулятор для расчетов и создают единую заявку на кредит в одном программном обеспечении. Время обработки заявки составляет до 5 минут. Для заключения сделки требуется всего лишь два документа: технический паспорт ТС и договор. Подписание кредитных документов клиентом осуществляется посредством SMS, что позволяет избежать траты времени на печать и сканирование. Благодаря автоматизированной системе у них больше времени на продажи, консультирование клиентов, а также формирование отчетности происходит автоматически.

Сегодня успешные дилеры предлагают клиентам услуги в режиме "одного окна". Вся процедура по кредитной сделке осуществляется специалистом КСО. Дарья Тимченко отметила, что скорость утверждения и предоставления кредитов напрямую влияет на конверсию, что является важнейшим аспектом в настоящее время. Основная задача заключается в увеличении автоматизации процессов, избавлении от неэффективного персонала и за счет этого повышение заработной платы для лучших сотрудников.

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