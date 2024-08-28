Наконец: Hyundai подтверждает выпуск N Vision 74

После многолетних спекуляций и слухов компания Hyundai наконец подтвердила планы по запуску в производство своего крайне популярного концепта N Vision 74. Объявление стало частью стратегии Hyundai представить 21 новую модель к 2030 году.

Hyundai неожиданно сообщила об этом на презентации ежегодного Дня инвестора и генерального директора компании, упомянув N Vision 74 как один из будущих "высокопроизводительных электромобилей".

Нет никакой информации о том, каким будет двигатель или характеристики производственной модели N Vision 74, что означает, что можно только гадать, сохранит ли Hyundai 671-сильный водородный топливный элемент концепции или перейдет на полностью электрическую трансмиссию. Учитывая низкую популярность водородной энергетики, ставки можно сделать на второе.

Фото: Motor1.com

В декабре появился слух о том, что Hyundai выпустит N Vision 74 в крайне ограниченном количестве, всего 100 единиц (70 для дорожного использования и еще 30 для гонок). Если планы по производству действительно настолько малы, Hyundai, вероятно, сможет сохранить водородную установку без существенных проблем.

В том же отчете говорится, что производственная версия N Vision 74 будет развивать 800 л.с. от своей водородной двойной электрической силовой установки. Другой отчет от TheKorean Car Blog утверждает, что цифра будет ближе к 775 л.с. Можно с уверенностью сказать, что этот автомобиль будет очень быстрым.

Hyundai не раскрыла никаких деталей о сроках производства, за исключением того, что автомобиль появится до 2030 года. Отчет от The Korean Car Blog предполагает, что производство начнется в 2026 году, и что разработка автомобиля уже идет в Нямьянгском центре разработки компании. Мы предполагаем, что в скором времени на дорогах начнут появляться замаскированные прототипы.

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