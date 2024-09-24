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Наконец, гибридный дом на колесах с запасом хода 500 миль

Компания Thor Industries представила миру первый гибридный дом на колесах класса A.Прототип тестового транспортного средства Thor объединяет батарейный блок емкостью 140,0 киловатт-часов с бензиновым дополнителем запаса хода.
РедакцияР
Редакция
24.09.2024, 17:52·3 мин
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Фото: Motor1.com

Компания Thor Industries представила миру первый гибридный дом на колесах класса A.

Прототип тестового транспортного средства Thor объединяет батарейный блок емкостью 140,0 киловатт-часов с бензиновым дополнителем запаса хода.

Батарея обладает запасом хода в 150 миль, а комбинированная система позволяет проехать до 500 миль без подзарядки.

Одной из больших проблем при долгих поездках через страну является необходимость частой заправки и растущие расходы на топливо. Даже с огромными баками для топлива традиционный автодом или дом на колесах обычно может проехать не более 10 миль на галлон топлива. Но компания Thor Industries хочет сделать вашу поездку более эффективной с помощью своего гибридного RV, который можно заряжать от розетки.

Тестовое транспортное средство Thor, мудро названное, на данный момент представляет собой лишь прототип, но компания называет его первым в мире гибридным домом на колесах класса A. Однако это не обычный гибрид. Thor использует платформу "серийного гибрида" от Harbinger Motors с батарейным блоком емкостью 140,0 киловатт-часов, бензиновым дополнителем запаса хода (в отличие от традиционного бензинового двигателя, приводящего колеса), а также солнечную крышу. Батарея способна проехать 150 миль на одном заряде, в то время как комбинированная система обеспечивает целых 500 миль без подзарядки.

Фото: Motor1.com
Thor Industries

Благодаря архитектуре 800 вольт гибридный RV от Thor способен быстро заряжаться постоянным током, хотя компания не уточняет, насколько быстро. У него даже есть возможность обратной двусторонней зарядки V2L, которая может выступать в качестве резервного источника питания для вашего дома.

Thor также не указывает, насколько велик бензиновый дополнитель запаса хода, но компания обещает отличную динамику разгона и крутящий момент от гибридной системы. По словам Thor, у него "вдвое больше крутящего момента, чем у дизельного двигателя". Под кузовом находится передняя подвеска с двойной поперечной рычагами и система управления "стерео по проводам", а также целый набор стандартных активных систем безопасности.

Как уже упоминалось, это всего лишь прототип. Но материнская компания Airstream надеется, что их сверхэффективный RV появится на дорогах и начнет серийное производство уже в следующем году.

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