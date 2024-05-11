Фильм с участием Хэмилтона и Питта обойдется очень дорого

Будущий проект о Формуле 1, который снимает режиссёр Джозеф Косински, с участием Брэда Питта в главной роли и Льюиса Хэмилтона в качестве продюсера, готовится к стать одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа.

Хотя он, вероятно, не побьет рекорды, установленные «Звёздные войны: Пробуждение силы», но его бюджет более $300 млн может привести к тому, что фильм «Апекс» войдет в десятку самых дорогих кинопроектов. Пока неизвестна ни дата премьеры, ни компания, которая будет заниматься дистрибуцией.

Съемки начались прошлым летом, однако забастовка в голливудской индустрии, длившаяся 118 дней, повлияла на график производства, вызвав дополнительные затраты.

Для создания фильма были построены настоящие машины на основе шасси Формулы 2, которые напоминали гоночные болиды Формулы 1. Съемки проходили на реальных трассах, таких как Сильверстоун, Хунгароринг и Дайтона, демонстрируя серьезный подход к реализации проекта.

Основной подход голливудской экономики заключается в том, что успешный фильм должен заработать примерно в 2-2,5 раза больше своего бюджета, чтобы оправдать затраты на производство и распространение. Поэтому проекту Косински, Брукхаймера, Хэмилтона и Питта необходимо заработать около $750-900 млн, чтобы считаться успешным.

За всю историю кино было немного фильмов, которые превысили отметку в $900 млн. Есть ли у «Апекса», или как его назовут в итоге, шансы войти в этот клуб - вопрос пока остается открытым.