Фильм с участием Брэда Питта о Формуле-1 вошел в список самых затратных с бюджетом в 300 млн долларов

Фильм, созданный Брэдом Питтом о Формуле-1, входит в число кинокартин с самыми внушительными бюджетами в истории. По данным источников, расходы на производство ленты о мире автоспорта от Apple превысили отметку в 300 миллионов долларов. Это помещает проект далеко за пределы топ-10 самых дорогих фильмов за всю историю.

В Голливуде не редкость финансовые вливания в кинематографические проекты, однако даже в мире блестящих флагманов киноиндустрии вложить 300 миллионов долларов в фильм – предприятие крайне рискованное. Последние отчеты свидетельствуют, что картина о Формуле-1 от Брэда Питта вышла за этот рубеж, превратившись в один из 10 самых затратных фильмов в истории.

Фильм о мире гонок создается под эгидой Apple и пока не имеет официального названия. В этом проекте Питт исполняет роль бывшего автогонщика, которого просят вернуться на трассу в качестве тренера молодого таланта. Помимо Питта в касте присутствуют еще несколько известных звезд, способных привлечь внимание публики. Исключением стал режиссер Джозеф Косински, последней работой которого был фильм «Лучший стрелок: Маверик».

Действительно, чтобы подготовиться к съемкам своего будущего фильма, Брэд Питт принял участие в гоночных испытаниях на настоящем автомобиле, хоть и не от Формулы-1.

Несмотря на то, что актеры были модифицированными гонщиками Формулы-2, им все равно потребовались обучение, страхование и другие меры безопасности для управления болидом. Согласно информации от Screen Rant, именно это стало причиной заметного увеличения финансирования фильма. Однако это не был единственный фактор, влияющий на бюджет. Производство началось в июле 2023 года, всего за несколько дней до начала забастовки SAG-AFTRA, которая парализовала Голливуд на 118 дней, а в сфере киноэкрана задержки обходятся чрезвычайно дорого.

Если сообщения о том, что бюджет фильма о Формуле-1 с участием Питта достиг указанной отметки в 300 миллионов долларов, подтвердятся, то картина сразу войдет в число самых затратных проектов в истории кино. Вопрос к успеху такого фильма будет заключаться в том, чтобы стать самым прибыльным кинокартиной актера за всю его карьеру.

Хотя Брэд Питт является выдающейся личностью в индустрии кино, его лучший фильм по сборам на мировом уровне остается «Война миров Z» 2013 года, собравший 540,4 миллиона долларов. Это крупная сумма, но в Голливуде обычно кинопроекту требуется удвоение бюджета для достижения точки безубыточности. Поэтому для успеха фильм о Формуле-1 должен собрать более 600 миллионов долларов для того, чтобы избежать статуса потери.

Помимо кассовых результатов, успешность картины Брэда Питта о мире автогонок будет оцениваться и по способности привлечь аудиторию стриминговых сервисов, что внесет свою лепту в окупаемость кинопроекта. Бюджет нового фильма об увлекательном мире Формулы-1 превысил отметку в 300 миллионов долларов, делая его одним из самых дорогих кинокартин в истории кинематографа.

Фото: Carsweek.ru

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