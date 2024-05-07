FIA работает над ужесточением правил схваток на гоночной трассе

Согласно британским источникам, ведется работа над более чёткими правилами борьбы на трассе в FIA. Эти правила будут использоваться стюардами при разборе инцидентов на автодроме во время гонок.

Представители федерации уже встретились с Ассоциацией гонщиков Формулы 1 (GPDA) для обсуждения предложений по созданию документа, включающего в себя все аспекты гонок, в том числе обгоны, оборону позиций, соблюдение линий трассы и другие моменты.

Планируется, что новые точные правила, регулирующие борьбу на трассе, начнут действовать с 2025 года после внесения их в Международный спортивный кодекс.

Ожидается, что эти правила будут применяться не только в Формуле 1, но и в других гоночных сериях, организуемых под эгидой FIA.

Факт разработки такого документа косвенно подтвердил Фернандо Алонсо в ходе своей беседы с журналистами в Майами. Алонсо отметил: «Я беседовал с президентом FIA, и он всегда прислушивается к мнению каждого гонщика. Он понимает, что мы находимся за рулем болидов, и у нас есть свои предложения относительно определенных аспектов.

Есть несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание, и он всегда выслушивал нас. Посмотрим, удастся ли сделать Формулу 1 еще лучше и последовательнее».