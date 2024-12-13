Главная Новости FIA FIA представила список требований на участие в чемпионате Формулы-1 на 2025 год.
Новости

FIA представила список требований на участие в чемпионате Формулы-1 на 2025 год.

Список участников гонок Формулы 1 на сезон 2025 года опубликован Федерацией автоспорта. В этом списке представлены официальные названия команд и номера гонщиков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.12.2024, 19:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Список участников гонок Формулы 1 на сезон 2025 года опубликован Федерацией автоспорта. В этом списке представлены официальные названия команд и номера гонщиков.

В новом сезоне в мире Формулы 1 появятся два новичка: Андреа Кими Антонелли в Mercedes и Габриэль Бортолето в Sauber. Оливер Берман и Джек Дуэн уже имели опыт выступлений в прошлом году, но их полноценное участие ожидается в следующем сезоне.

Льюис Хэмилтон стал официальным пилотом команды Ferrari и займет позицию второго гонщика Скудерии, что заставит его выступать на машине с желтой камерой, как и его предшественник Карлос Сайнс. Сам Сайнс, в свою очередь, сохранил желтую камеру в новой для него команде – Williams.

В команду Red Bull Racing помимо Макса Ферстаппена включен Серхио Перес. Название второй команды австрийского производителя напитков изменилось на Racing Bulls, вместо привычного RB. Команда включает в себя только одного гонщика – Юки Цуноду, второе место пока остается вакантным.

На столе у болельщиков уже лежит заявочный лист Формулы 1 на 2025 год. В таблице представлены номера, имена гонщиков, названия команд, тип шасси и моторов каждой из них.

Источник

FIA (177)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация