FIA и FOM внимательно наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке поставило под вопрос проведение этапов Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, FIA наблюдает за обстановкой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.02.2026, 16:21·1 мин
Фото: F1news.ru

В свете возросшей напряженности на Ближнем Востоке, под вопросом оказалось проведение Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии, к которым уже ведется активная подготовка. Официальные представители FIA и Formula One Management внимательно мониторят текущую обстановку в регионе.

В совместном заявлении отмечается: «Следующие три этапа пройдут в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке – до них ещё несколько недель. Как всегда, мы внимательно следим за развитием событий и тесно сотрудничаем с соответствующими органами».

