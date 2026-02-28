FIA и FOM внимательно наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке

В свете возросшей напряженности на Ближнем Востоке, под вопросом оказалось проведение Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии, к которым уже ведется активная подготовка. Официальные представители FIA и Formula One Management внимательно мониторят текущую обстановку в регионе.

В совместном заявлении отмечается: «Следующие три этапа пройдут в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке – до них ещё несколько недель. Как всегда, мы внимательно следим за развитием событий и тесно сотрудничаем с соответствующими органами».