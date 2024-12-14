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Событие Gala FIA завершило сезон, что официально закрыло его!

В этом году FIA Gala, т.е. торжественная церемония вручения призов победителям и призёрам чемпионатов мира, которые проводятся под эгидой федерации, впервые проходила в Кигали, столице Руанды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.12.2024, 02:12·3 мин
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Фото: F1news.ru

В этом году FIA Gala, т.е. торжественная церемония вручения призов победителям и призёрам чемпионатов мира, которые проводятся под эгидой федерации, впервые проходила в Кигали, столице Руанды.

Как всегда, всё было по-настоящему торжественно, пышно и очень официально, разве что происходящее несколько оживляли довольно динамичные, хотя местами казавшиеся несколько затянутыми видеоролики, посвящённые этим чемпионатам и напомнившие всем о самых ярких моментах автоспортивного года.

Всё началось с картинга: кубки победителю и призёрам первенства мира, прежде всего юному британцу Кензо Крейги, выигравшему главный трофей FIA, вручал Ландо Норрис, гонщик McLaren и вице-чемпион Формулы 1.

Затем представитель Toyota Gazoo Racing получил приз за победу в командном зачёте чемпионата мира по ралли-рейдам, после чего свои награды получили экипажи, занявшие первые три первых места в личном зачёте. Правда, только бронзовые призёры выехали на сцену на своём могучем гоночном внедорожнике. А главные награды были вручены Нассеру Аль-Аттии и его штурману – гонщик из Катара выиграл свой третий титул, в этом году выступая на Prodrive Hunter T1+.

В чемпионате мира по ралли-кроссу в седьмой раз и в пятый подряд победил Йохан Кристофферсон, и он тоже выехал на сцену на боевом Volkswagen Polo KMS 601 RX. Хотя немного странно видеть, как из такой машины выходит джентльмен в смокинге, а не в гоночном комбинезоне и шлеме.

Следущей была очередь победителей чемпионата мира по гонкам на электромобилях, т.е. пилота Porsche Паскаля Верляйна и заводской команды Jaguar. Вот только немецкий гонщик не смог лично прилететь в Руанду – медики не разрешили после очень серьёзной аварии, в которую он попал в Сан-Паулу на первом этапе нового сезона. Но Паскаль прислал благодарственное видеообращение, которое было показано по ходу церемонии.

Новичком сезона по версии FIA был признан Габриэль Бортолето, в минувшее воскресенье с первой попытки выигравший титул в Формуле 2. А приз ему вручил не кто иной, как Макс Ферстаппен, причём сделал это молча, без всяких напутственных речей в адрес молодого гонщика. Не потому ли, что Бортолето в финале сезона одолел Айзека Хаджара, участника молодёжной программы Red Bull?

Затем на сцену по очереди поднимались представители команд, отличившихся в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и Toyota Gazoo Racing, победившая в командном зачёте, даже выкатила на сцену свой гиперкар. Сначала приз получил Камуи Кобаяши, руководитель японской команды, затем чествовали гонщиков Ferrari, а напоследок свои заслуженные награды принимали новые чемпионы WEC – гонщики Porsche Penske Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоран Вантур. А вручал им кубки легендарный бельгиец Жаки Икс.

Следующим номером программы оказалось новшество FIA – федерация впервые учредила награду за наиболее выдающиеся достижения в истории автоспорта, и первым человеком, кому она досталась, стала Мишель Мутон, вице-чемпионка мира по ралли 1982...

Источник

FIA (178)

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