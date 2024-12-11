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Ферстаппен не будет наказан за выражение «идиоты» в адрес судей

Федерация автоспорта FIA приняла решение не применять дополнительные дисциплинарные меры в отношении гонщика Макса Ферстаппена.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.12.2024, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Федерация автоспорта FIA приняла решение не применять дополнительные дисциплинарные меры в отношении гонщика Макса Ферстаппена. Вспомним, что на гонке в Абу-Даби он назвал стюардов, принявших решение о наложении штрафа после столкновения на старте, «тупыми идиотами».

Судьи подтвердили вину Ферстаппена в произошедшем инциденте и присудили ему 10-секундное штрафное время. В ответ на это гонщик произнес по радио команде: «Можем запросить 20 секунд? Тупые идиоты!»

Несмотря на резкое заявление, в FIA решили не начинать расследование в отношении комментария Ферстаппена. Представитель федерации заявил, что данный вопрос считается закрытым.

Источник

Макс Ферстаппен (170)

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