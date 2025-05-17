Ферстаппен о своих мыслях: всегда в голове моей будущее

Перед началом уик-энда в Имоле Макс Ферстаппен заявил, что предстоящие гонки сыграют ключевую роль для его будущего…

Макс Ферстаппен отметил, что сложно предсказать, что ожидает их в 2026 году. Указывая на изменения, которые будут вводиться в спорте уже в следующем году, он подчеркнул, что никто не может быть полностью уверен в будущем.

Пилот подчеркнул, что в настоящее время единственная команда, которая стабильна, - McLaren. Он отметил, что хотя машины и двигатели будут меняться в следующем сезоне, сохранение преимущества в шинах позволит им оставаться в лидерах и в 2026 году.

Ферстаппен подчеркнул, что всегда задумывался о своем будущем, даже в периоды успехов. В настоящее время он чувствует себя уверенно и не видит смысла менять команду.

Пилот Red Bull выразил надежду на значительный прогресс команды в ближайшем будущем и считает, что предстоящие гонки будут играть важную роль для его карьеры в целом.

Ферстаппен также отметил, что невозможно заранее знать результаты и выбирать команды каждый сезон в зависимости от них, подчеркнув, что важен процесс работы и развития внутри текущей команды.