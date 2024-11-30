Ферстаппен: Уже давно не выходил на старт с первой позиции!

Гонщик Макс Ферстаппен отметил: «Это невероятно! Я искренне не рассчитывал на победу в квалификации. Наша команда проделала отличную работу, предоставив мне более сбалансированный болид, который позволил мне нападать более агрессивно. В квалификации мне было комфортно управлять машиной».

«Мы внесли некоторые изменения в настройки, и я даже не предполагал, что это так существенно повлияет на скорость. Это вдохновляет меня. Я надеюсь, что в гонке мы продолжим в том же духе. Но точно сказать это сейчас невозможно. Однако сегодня машина была более стабильной на одном круге, это именно то, что нам требуется. Рад за поул, давно такого не было!» - добавил он.

Гонка завтра обещает быть физически трудной, также трудности могут возникнуть с управлением из-за быстрого износа передней левой шины на этой трассе. Однако благодаря произведенным настройкам, гонщику думается, что эта проблема будет легче преодолима.