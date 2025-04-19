Ферстаппен не ожидал оказаться на первом месте стартовой таблицы!

Макс Ферстаппен вновь продемонстрировал свое мастерство, выжав максимум из своего болида и завоевав первое место на стартовой решетке, установив при этом новый рекорд трассы в Джидде.

Голландский пилот (1-й): «Я чрезвычайно доволен результатом! После третьей тренировки и в целом, если вспомнить, как развивался весь уик-энд, я совсем не рассчитывал на поул. Однако к вечеру машина словно ожила.

После того как мы внесли последние настройки, управлять болидом стало намного интереснее, сцепление постепенно улучшалось. Конечно, из-за близости стен на этой трассе круг был очень сложным. Требовалась максимальная точность».

«Теперь я настоящее удовлетворение. Конечно, в Джидде лучше всего стартовать с первой позиции, но я понимаю, что во время гонки будет непросто держать позицию из-за давления соперников. Мы сделаем все возможное».

«Я очень рад, что нам удалось уверенно провести квалификацию, она получилась намного лучше, чем в Бахрейне. Посмотрим, что удастся достичь на предстоящем Гран При».