Ферстаппен выразил надежду на то, что сезон будет забыт: «Я рад, что однажды забуду этот сезон»

Вчера в Барселоне гонщик Макс Ферстаппен отметил, что текущий сезон, где McLaren имеет явное преимущество, не доставляет ему удовольствия.

«Честно говоря, это не похоже на настоящую борьбу. Я лишь стараюсь немного повеселиться. Сомневаюсь, что буду вспоминать этот сезон в будущем, особенно его первую треть», - признался Макс Ферстаппен.

«Сейчас я не фокусируюсь на том, насколько быстрыми мы окажемся на конкретной трассе. Я всегда отдаю все силы. Интерес возникает лишь в случае, если буду уверен, что мы будем самыми быстрыми, все остальное не так важно».

«В этом сезоне у нас были как положительные моменты, так и негативные. В некоторых гонках мы теряли темп, и это меня не радовало. Я все еще готов бороться и стремлюсь к победе, но это не делает сезон приятным. Лишь надеюсь, что однажды забуду о нем», - заключил гонщик.