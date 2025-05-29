Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен выразил надежду на то, что сезон будет забыт: «Я рад, что однажды забуду этот сезон»
Новости

Ферстаппен выразил надежду на то, что сезон будет забыт: «Я рад, что однажды забуду этот сезон»

Макс Ферстаппен оценил текущий сезон: "Не доставляет удовольствия, но я всегда делаю всё возможное". Гонщик McLaren честно говорит о своих чувствах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.05.2025, 18:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера в Барселоне гонщик Макс Ферстаппен отметил, что текущий сезон, где McLaren имеет явное преимущество, не доставляет ему удовольствия.

«Честно говоря, это не похоже на настоящую борьбу. Я лишь стараюсь немного повеселиться. Сомневаюсь, что буду вспоминать этот сезон в будущем, особенно его первую треть», - признался Макс Ферстаппен.

«Сейчас я не фокусируюсь на том, насколько быстрыми мы окажемся на конкретной трассе. Я всегда отдаю все силы. Интерес возникает лишь в случае, если буду уверен, что мы будем самыми быстрыми, все остальное не так важно».

«В этом сезоне у нас были как положительные моменты, так и негативные. В некоторых гонках мы теряли темп, и это меня не радовало. Я все еще готов бороться и стремлюсь к победе, но это не делает сезон приятным. Лишь надеюсь, что однажды забуду о нем», - заключил гонщик.

Источник

Макс Ферстаппен (223)Red Bull Racing (425)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация