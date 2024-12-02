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Ферстаппен заявил, что потерял уважение к Расселлу

После субботней квалификации Макс Ферстаппен лишился первого стартового места по решению гоночных комиссаров из-за блокировки Джорджа Расселла.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.12.2024, 00:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

После субботней квалификации Макс Ферстаппен лишился первого стартового места по решению гоночных комиссаров из-за блокировки Джорджа Расселла. Голландский пилот остался недоволен поведением своего соперника на встрече с официальными лицами, подчеркнув, что потерял уважение к нему.

«Я был в шоке, когда узнал о штрафе, показалось, что больше ничто не способно меня удивить. Я не могу сказать, что это меня обрадовало, но порой нужно просто перейти к следующей главе», - отметил Макс.

Ферстаппен также подчеркнул, что считает ситуацию уникальной, поскольку наказание за блокировку на медленном круге - редкость. «Я всего лишь старался вести себя честно. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы больше не делать этого. Моя цель была проста - подготовиться к кругу. Я пытался объяснить свои действия, но по ощущениям, словно разговаривал с глухой стеной», - добавил гонщик.

«Я всегда считал, что в нашем спорте царит взаимоуважение. Я неоднократно посещал комнату стюардов и никогда не видел, чтобы кто-то пытался так явно провести кого-то в заблуждение. Мое уважение к нему исчезло», - прокомментировал Ферстаппен.

Отвечая на вопрос о возможности диалога с Расселлом, Макс отметил: «Пока что нет. Но, знаете, есть одна вещь. Он может быть очень обходителен перед камерами, но когда находишься с ним наедине, он меняется. И я этого не перевариваю. Возможно, лучше будет ему промолчать, у нас нечего обсуждать».

Источник

Макс Ферстаппен (166)Джордж Расселл (74)

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