Ферстаппен: Я летаю так, как считаю нужным

В последнем заезде в Мехико гонщик Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за вытеснение соперников за пределы трассы. Однако, несмотря на это, пилот не собирается менять свой стиль гонки.

Сам Ферстаппен прокомментировал произошедшее: «Инцидент в четвёртом повороте вызывал вопросы, а в восьмом было уже нарушение. Честно говоря, все эти ситуации – не моя забота. Наши машины не сталкивались, мы просто боролись на трассе».

«Я веду гонку так, как считаю нужным. На прошлой неделе все было в порядке, а сейчас я получил 20 секунд штрафа. Жизнь продолжается, и я просто продолжаю гонять», - добавил гонщик.

Макс также отметил, что проблема возникает, когда его машина не обладает достаточной скоростью, и он оказывается в невыгодном положении. «Не важно, согласен я со штрафом или нет, но 20 секунд – это действительно много», - подытожил Ферстаппен.