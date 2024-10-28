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Ферстаппен: Я летаю так, как считаю нужным

В последнем заезде в Мехико гонщик Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за вытеснение соперников за пределы трассы. Однако, несмотря на это, пилот не собирается менять свой стиль гонки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.10.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем заезде в Мехико гонщик Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за вытеснение соперников за пределы трассы. Однако, несмотря на это, пилот не собирается менять свой стиль гонки.

Сам Ферстаппен прокомментировал произошедшее: «Инцидент в четвёртом повороте вызывал вопросы, а в восьмом было уже нарушение. Честно говоря, все эти ситуации – не моя забота. Наши машины не сталкивались, мы просто боролись на трассе».

«Я веду гонку так, как считаю нужным. На прошлой неделе все было в порядке, а сейчас я получил 20 секунд штрафа. Жизнь продолжается, и я просто продолжаю гонять», - добавил гонщик.

Макс также отметил, что проблема возникает, когда его машина не обладает достаточной скоростью, и он оказывается в невыгодном положении. «Не важно, согласен я со штрафом или нет, но 20 секунд – это действительно много», - подытожил Ферстаппен.

Источник

Макс Ферстаппен (141)Red Bull Racing (288)

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