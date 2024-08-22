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Ферстаппен отказался от идеи участвовать в 200 гонках Формулы-1

Домашний Гран При Нидерландов станет для Макса Ферстаппена 200-й гонкой в его карьере, но на пресс-конференции FIA в Зандфорте трёхкратный чемпион мира заявил, что не собирается провести в Формуле 1 ещё столько же.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.08.2024, 16:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Домашний Гран При Нидерландов станет для Макса Ферстаппена 200-й гонкой в его карьере, но на пресс-конференции FIA в Зандфорте трёхкратный чемпион мира заявил, что не собирается провести в Формуле 1 ещё столько же.

Макс Ферстаппен отметил, что летний отпуск для него пролетел слишком быстро, и не мешало бы добавить к нему ещё неделю. Он выразил радость возможностью восстановить силы после перерыва и признался, что какое-то время вообще не думал о Формуле 1.

Пилот команды Red Bull подчеркнул, что не беспокоится из-за возможных дождей в Зандфорте, так как дождливая погода в этих краях не редкость. Он уже находится в предвкушении грядущего уик-энда и ждет старта домашнего этапа чемпионата.

Ферстаппен отметил, что хоть для него наступает юбилейная, 200-я гонка в Формуле 1, он не планирует участвовать в столь же большом количестве гонок в будущем. По его словам, хоть и позади остается длинное путешествие длиной в 200 Гран При, ему не кажется, что их было уже настолько много.

Пилот отметил, что первая победа в Формуле 1 всегда остается одной из самых ярких и запоминающихся в карьере гонщика. Восхождение на подиум и первое место в Чемпионате Мира остаются незабываемыми моментами. Ферстаппен отметил два таких важных этапа в своей карьере.

Помня о своих трех предыдущих победах на трассе в Зандфорте, Макс признал, что в текущем сезоне повторить эти успехи будет непросто, учитывая ужесточившуюся борьбу в чемпионате и увеличившееся количество конкурентов. Он выразил сомнения в том, сумеет ли его команда выиграть гонку на этом этапе.

Ферстаппен поделился, что во время летнего перерыва он активно анализировал ситуацию и планирует изменить свой подход на гоночном уик-энде. Он выразил надежду на то, что новая стратегия принесет позитивные результаты.

Источник

Макс Ферстаппен (104)Red Bull Racing (202)

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